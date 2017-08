A dar el golpe internacional

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con apenas un año de experiencia en las artes marciales mixtas, el joven hermosillense Julio César López representará a México en un torneo Internacional.



López Velázquez, de 16 años de edad, combatirá en el Campeonato Mundial de Kickboxing y Karate 2017, organizado por la WAKO (World Asociation of Kickboxing Organizations), el cual inicia el lunes y finaliza e1 1 de septiembre en el condado de Kerry, Irlanda.



Su pase a la competencia en el continente europeo lo consiguió al conquistar el título de su división en el Campeonato Nacional de Kickboxing, que tuvo como sede la capital sonorense el pasado marzo.



"Mi primera competencia en mi vida fue el Municipal, después avancé al Estatal y en marzo me gané el pase a este mundial cuando quedé campeón en el Nacional", comentó.



Dos semanas más tarde recibió una carta de la Asociación Mundial de Kickboxing notificándole que era uno de los participantes en el Mundial.



"La verdad no me esperaba poder participar en una competencia de este nivel en tan poco tiempo, cuando me llegó la carta no me la podía creer".



Fue hace un año cuando por primera vez fue a clases de kickboxing con el objetivo de aprender a defenderse. Nunca imaginó que un año después estaría en camino a tierras irlandesas a competir en un Mundial.



"Más que nada quise ir a clases porque quería aprender a defenderme, pero desde el primer día me encantó esa sensación de estar arriba de un ring frente a tu rival por lo que seguí yendo a entrenar. Ahora un año más tarde me llena de orgullo poder representar a México del otro lado del mundo", añadió el hermosillense.



Julio César está cursando actualmente el tercer semestre de preparatoria en la especialidad de Informática en el plantel Conalep Hermosillo III.



"No se me hace difícil estudiar y entrenar al mismo tiempo, al contrario me gusta mucho lo que hago durante mis días, ir a la escuela en las mañanas, hacer tareas a mediodía y como a las 5 de la tarde me voy a entrenar".



A pesar de ir rumbo al país en donde competirá, Julio César no cuenta con los fondos necesarios para poder mantenerse y comer de manera adecuada durante su estancia en Irlanda.



"Apenas nos completamos para el vuelo y el hospedaje, con lo que vamos a estar batallando son con las comidas pero decidimos hacer el viaje porque oportunidades como ésta hay muy pocas".



Cualquier persona que desee apoyar económicamente a Julio César puede contactar a su madre al celular 6621152820.