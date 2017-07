Cae Cimarrones en la Copa MX

(GH)

El mal arranque de semestre se extendió para Cimarrones de Sonora y la victoria no se pudo concretar en su debut en la Copa MX 2017.Una segunda parte en la que se vinieron abajo provocó que los Cimarrones fueran superados con un 2-0 por los Gallos Blancos de Querétaro, en el estadio "La Corregidora”, en la jornada 1.El cuadro sonorense saltó a la cancha con tres cambios en el once inicial en comparación a su último compromiso que terminó en derrota en casa; los nuevos rostros fueron Josué Soto por la lateral izquierda, Víctor Guajardo como volante y Jesús Lara de extremo por derecha.Durante la primera mitad los dirigidos por Mario García se lograron asociar en ataque a partir de tres cuartos de cancha y con presión a la salida del rival, lograron poner en aprietos por lapsos a los queretanos.Las ocasiones de mayor peligro para los ‘cornudos’ fueron un disparo de larga distancia de Miguel Vallejo que atajó en un vuelo espectacular el portero Gil Alcalá y un pase dentro del área hacia Gustavo Ramírez que mandó desviado del arco.Para la parte complementaria, la escuadra que dirige Jaime Lozano salió con otra cara a su cancha y fue capaz en dos ocasiones de "vacunar" la portería que defendió Gabino Espinoza.La primera fue al minuto 52, en una jugada en la que casi al borde del área Luis Noriega mandó un pase al punto penal y que aprovechó para definir solo Yerson Candelo para colocar el 1-0.Al 71’, con un pase raso de Ricardo Chávez que llegó casi en el área chica, Ramírez nuevamente no pudo concretar para igualar las cosas con otra atajada del portero "emplumado”.Fue al minuto 80, cuando Camilo Sanvezzo ejecutó de pierna derecho un tiro libre directo que terminó dentro de portería, pese a que Gabino Espinoza pudo tocar el esférico, para colocar el 2-0 definitivo.