Los goles llegarán: Lara

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El no haber podido concretar las oportunidades de gol en su debut en casa, que terminó en derrota en contra de Murciélagos, para el jugador de Cimarrones de Sonora , Jesús Lara, no es del todo un problema y se mostró optimista para los próximos partidos.El atacante del conjunto "cornudo" señaló que mientras el equipo genere opciones a la hora de atacar, las anotaciones llegarán para el equipo, y para él solo es cuestión de afinar detalles en cancha."Lamentablemente las cosas no salieron como esperábamos, siempre es importante empezar ganando, pero bueno. Es la primera fecha, tenemos mucho tiempo para corregir las cosas que por ahí nos faltaron como equipo."En este caso fue la definición que nos faltó y ya estamos trabajando en eso, me parece que es de las cosas más fáciles de corregir; cuando un equipo juega bien, cuando un equipo tiene tantas opciones de gol, ya nomás meterla va llegar y lo vamos a hacer bien", detalló.Con una semana de dos encuentros como visitante; primero hoy ante Querétaro en su debut en Copa MX y el viernes en casa de Cafetaleros de Tapachula, el futbolista de 23 años augura buenos resultados para estos duelos, tras lo mostrado en su partido inaugural del Apertura 2017."Con seriedad, como venimos trabajando. Van a ser partidos complicados, Querétaro y Tapachula, van a ser partidos difíciles. El equipo está trabajando bien y me parece que vamos a tener buenos resultados", indicó.En específico, Lara García mencionó que lo mejor que hizo el equipo ante los sinaloenses fue las diferentes variantes que utilizaron a la hora de atacar en cada sector de la cancha.