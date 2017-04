Rayos en busca de 10 puntos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El primer lugar de la primera vuelta de la temporada del Cibacopa podría asegurarse de una vez en la serie en casa de los Rayos de Hermosillo.



A los Rayos les toca recibir en una serie a dos juegos a partir de hoy a los Caballeros de Culiacán a las 20:00 horas y de conseguir una barrida ante ellos en el Gimnasio del Estado, ya nadie los movería de la cima.



Con cuatro encuentros por disputarse, los pupilos de Gene Cross marchan con récord de catorce victorias por sólo dos derrotas y están a nada de conseguir los 10 puntos que le tocan al mandamás de la primera mitad de la campaña.



Llegan mostrando un paso avasallador en la duela y en esta ocasión el dieron la bienvenida a la liga a las Águilas Doradas de Durango al barrerlos en su casa; el primero lo ganaron por 104-98 y el segundo por un mayor margen de 111-100.



Hasta el momento, los hermosillenses no han extrañado la partida de Tristan Spurlock, pues en los últimos juegos la ofensiva ha sido comandada por Steve Monreal en puntos y asistencias.



En cambio, la escuadra sinaloense no le ha ido del todo bien al contar con siete derrotas en sus últimos ocho compromisos, que los deja en el octavo puesto del standing con récord de cinco ganados por once descalabros.