'Pájara' Chávez ve difícil seguir

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La continuidad de Juan Carlos Chávez al mando del equipo de Cimarrones de Sonora está en duda para el siguiente torneo del Ascenso MX, aseguró el propio director técnico.Tras la eliminación sufrida en los cuartos de final en contra de los Mineros de Zacatecas, el timonel termina su contrato con la escuadra sonorense y señaló que hay detalles que arreglar con la directiva para definir su futuro dentro de la institución."Lo veo muy difícil, hay algunos detalles que no me gustan en lo más mínimo y hay que solucionarlo y se soluciona o definitivamente damos las gracias."Yo estoy muy contento con Servando (Carbajal), hay algunas otras cosas que no me tienen muy contento porque no trabajamos como equipo", añadió.Con el funcionamiento mostrado en la cancha del cuadro zacatecano en el duelo de vuelta, el timonel mencionó que la eliminación de la fiesta grande fue más que merecida al no generar opciones de peligro al arco rival y no mantener la ventaja en el marcador global."No tuvimos respuesta, yo creo que fuimos eliminados merecidamente. No hicimos nada como para seguir adelante. Metimos poco en problemas a Mineros, que aparte es buen equipo, aprovechó bien su cancha, nosotros les hicimos muy poco peligro en su portería y por consecuencia quedamos eliminados".