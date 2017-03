Completa David Sánchez Jr. Carrera Sonora 300

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A sus apenas 18 años de edad, el tijuanense David Sánchez Jr. logró completar el sábado la carrera Sonora 300 como el único competidor de la Clase 10.



Con un tiempo de aproximadamente 6:20 horas, este fue el primero en cruzar la meta instalada en San Carlos, en lo que automóviles se refiere.



"La verdad no la esperaba así, nos perdimos dos o tres veces, nos ponchamos, que era algo que no queríamos que pasara y pasó, pero al final felices de que llegamos en una pieza.



"Igual muchos carros se perdieron, fue algo que sí nos saco un poco de onda, pero nada fuera de lo normal", expresó.



A su lado estuvo su tío, Jaime López, quien estuvo a cargo de guiarlo por los senderos trazados desde Hermosillo y pasando por Bahía de Kino.



"Tratamos de mantener el carro al frente, tratando de que no nos pasaran, y cuando nos pasaban tratábamos de recuperarnos lo antes posible y volverlos a rebasar.



"Otra parte difícil fue tratar de que cupiera el carro en las zonas más chiquitas, que eran para moto, eso fue lo más difícil".



El joven bajacaliforniano afirmó que próximamente tiene planeado participar en eventos de Tecate y Rosarito, con la esperanza de algún día llegar a correr la Baja 1000 junto a su familia.