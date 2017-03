Caen los Rayos en su debut

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los Rayos de Hermosillo no pudieron iniciar con el pie derecho luego de ser superados en casa con un 84-69 por los Ostioneros de Guaymas, anoche en el duelo inaugural de la temporada 2017 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.



Los locales no estuvieron finos desde la línea de tres puntos en el primer cuarto y los del puerto aprovecharon eso con un Rashad Woods que lideró el ataque con doce puntos para poner a los suyos en ventaja en el marcador con un 17-9 parcial.



Para el segundo periodo, los dirigidos por Gene Cross despertaron al momento de hacer sus disparos, pero pese a las 10 unidades de Myck Kabongo, no fue suficiente para irse con desventaja de 33-30 al medio tiempo.



Los tiros desde el perímetro estuvieron del lado de la quinteta visitante, que combinado con un Paul Marigney que encestó once puntos, lograron aumentar su ventaja a ocho de diferencia en la pizarra.



Los de casa se quedaron sin respuesta en los últimos 10 minutos de juego y los del Puerto ratificaron su ventaja con 26 unidades más a su cuenta para sellar el triunfo en el marcador.



El mejor anotador por los hermosillenses fue Myck Kabongo con 21 puntos, seguido de Tristan Spurlock con trece, y por la escuadra visitante, Rashad Woods y Paul Marigney encabezaron el ataque con 23 unidades cada uno.