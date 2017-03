'Maromerito' pone en juego su carrera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una derrota para Jorge Páez Jr. esta noche podría representar más que otra bandejada de críticas hacia su carrera, esta vez podría estar en juego la continuidad en el boxeo para el hijo del legendario "Maromero" Páez.



Después de cosechar tres derrotas desde noviembre del 2015, el bajacaliforniano estaría hoy ante una última oportunidad de demostrar que no vive del nombre de su padre, cuando se mida a un peligroso rival como lo es Daniel "Galeno" Sandoval en Chiapas.



"Es un peleador difícil, tozudo, que me va a dar guerra; eso me gusta porque me voy a medir contra un peleador de calidad, para ver en dónde estoy, a dónde quiero llegar y qué quiero hacer, la oportunidad es mía, no de mi rival.



"En caso de perder, yo creo que ya sería cuestión de platicarlo con mi familia, mi esposa, mis hijos, mi equipo de trabajo, que son los que están contigo; pero lógicamente ahorita no pienso en perder", expresó.



Según sus propias palabras, de salir con la mano en alto de este compromiso habría interés por volverse a ver las caras con Antonio Margarito u Omar Chávez, incluso hasta con el hermano del "Canelo", Ramón "Inocente" Álvarez.



"Me estaba diciendo el señor Fernando Beltrán (Zanfer) que se escucha que Margarito quisiera una revancha, yo creo que me la merezco; Omar Chávez también quisiera una revancha conmigo, creo que también se la merece.



"Ramón Álvarez también, estoy dispuesto a pelearle a quien sea, ya lo he demostrado, que si en peso Superwelter, que si en peso Ligero, lo he dado y aquí estoy para el mejor postor".