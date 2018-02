"El Gallo" dice que "a veces los jueces se equivocan"

(GH)

Muchas gracias por todo su apoyo mí gente.

¡Hay Gallo para rato! pic.twitter.com/9zeOLe0M1x — GalloEstradaOficial (@GalloEstradaOfi) 26 de febrero de 2018

Juan Francisco "El Gallo" Estrada escribió en su Facebook que sintió la pelea ganada y que para la otra no dejará dudas de su triunfo ya que “a veces los jueces se equivocan”.El día de ayer el sonorense dejó el corazón en el ring, pero no le alcanzó para convertirse de nuevo en campeón mundial.En un auténtico agarrón, el pugilista cayó por decisión mayoritaria ante al tailandés Srisaket Sor Rungvisai (45-4-1, 40 KOs), con el cinturón Supermosca de Consejo Mundial de Boxeo en juego.Los jueces anotaron 117-111, 115-113 en favor del tailandés, mientras que otro mas apuntó 114-114, en el mítico Forum de Inglewood, ante cerca de 8 mil personas, en su mayoría mexicanos.Estrada buscaba unirse a Julio César Chávez y Orlando "Siri" Salido como campeones sonorenses en distintas divisiones.El "Gallo" (36-3, 25 KOs) tiene ahora marca de 7-2 en peleas de campeonato del mundo, tras su tercer pleito en Estados Unidos.Estrada agregó que “esto apenas empieza para mí, ya estoy entre los grandes y eso me pone feliz, el saber que di lo mejor de mí y que no decepcione a mis ángeles en el cielo porque saben que lo di todo hasta el último round y que no quedó en mí”.Finalizó enviando un saludo para la gente que siempre está con él diciendo que “es una derrota con sabor a victoria y fue una gran pelea por México y para todos mis seguidores espero la hayan disfrutado de corazón se los digo”.