Reciben sonorenses Premio Nacional

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los sonorenses Luis Alberto Zepeda y Rebeca Valenzuela recibieron ayer el Premio Nacional del Deporte en la categoría Paralímpicos, por su destacada participación en los Juegos de Río 2016.



Estos fueron acompañados por Édgar Navarro y Lenia Rubalcava en el nombramiento para esta división, quienes cosecharon medallas en las disciplinas de atletismo y judo, respectivamente.



El lanzador de jabalina en silla de ruedas, Zepeda Félix, obtuvo su cuarta presea consecutiva en Juegos Paralímpicos (Atenas, Beijing, Londres y Río de Janeiro) tras conquistar plata.



“Es muy importante que te den premios, pero este es especial, porque te reconoce toda la carrera, la trayectoria de años dentro del deporte adaptado”.



“Siento mucha felicidad por todos los logros obtenidos después del ciclo olímpico y ahora estaré más motivado para lo que viene”, comentó Zepeda.



Valenzuela Álvarez festejó una anhelada medalla paralímpica al ganar el bronce en impulso de bala, luego de que en Londres 2012 se quedó a un paso de subirse al podio tras finalizar cuarta.



Los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2016 en la categoría no profesional fueron los medallistas olímpicos Guadalupe González (marcha), Ismael Hernández (pentatlón moderno), Misael Rodríguez (boxeo), María Espinoza (tae kwon do) y Germán Sánchez (clavados).



El deporte profesional fue reconocido el pitcher de los Azulejos de Toronto, Roberto Osuna; como entrenador fue premiado Hilario Ávila, de judo; y en la categoría de juez lo fue Nubia Segundo, de tae kwon do.