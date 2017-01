Ponen freno al cimarrón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los Cimarrones de Sonora por momentos tuvieron el empate luego de estar abajo por dos, pero terminaron cayendo anoche 3-2 ante los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en duelo en el Estadio “Marte R. Gómez” correspondiente a la fecha dos de la Copa MX.Esta derrota de la escuadra dirigida por Juan Carlos Chávez se suma a la victoria obtenida como local ante los Xolos de Tijuana la semana anterior, por lo que el posible boleto a la siguiente fase de este certamen se complicó.La primera mitad fue totalmente de los locales que con varias llegadas al arco rival con peligro de abrir el marcador sólo pudieron capitalizar una ocasión para tomar la delantera.El invitado llegó al minuto 28 luego de que con un servicio desde la banda derecha, Julio César Atilano remató de cabeza para poner el esférico elevado hacia el segundo poste sin nada que hacer para Sergio Arias que puso el 1-0 hacia el descanso.Goles no faltaron en la segunda parte y provocando un duelo más parejo dentro de la cancha por parte de ambos equipos.A los cinco minutos de haber iniciado, Ever Guzmán aumentó la ventaja por los tamaulipecos, al rematar un pase casi dentro del área chica luego de un desborde por izquierda hasta línea de fondo de Armando Pulido.Pero inmediatamente los cambios realizados por los sonorenses hicieron efecto para meterse al juego, el recién ingresado Christian Ivanobksi anotó el 2-1 con un disparo de zurda desde fuera del área que se internó de campanazo al 59’.Seis minutos después cayó el de la igualada por conducto de Othoniel Arce que cerró la pinza tras un pase preciso desde la banda de derecha que mandó Luis Oropeza.Y al 79’, Néstor Yair Olguín sacó un disparo desde fuera del área que parecía sin muchas complicaciones pero el “Mochis” Arias no logró atajar de manera correcta y terminó dentro de la red para el 3-2 definitivo en el marcador.