Brazadas de campeón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Su pasión por nadar, llevó a Antonio Argüelles a dejar a un lado las bajas temperaturas, con largos trayectos y eternas horas en aguas abiertas para hacerse de un nombre dentro de la natación.



Las brazadas son lo suyo y lo mantiene en una buena condición física, afirma, mas no lo suficiente como para haber competido en pruebas olímpicas, pero sí para cruzar cinco mares a sus casi 58 años de edad.



Es el primer mexicano en la historia en nadar la Triple Corona en una temporada (2009), que consiste en el Maratón Acuático de Manhattan, los cruces de los canales de Santa Catalina y de la Mancha.



Anteriormente, la realizó en el año de 1999, pero en diferentes ocasiones, y una década después se convirtió en la primera persona del mundo en repetir el triplete por segunda ocasión en su trayectoria.



En la actualidad, Argüelles se prepara en la piscina de un club de Hermosillo para emprender nuevas aventuras.



“Yo siempre fui un buen nadador, suficientemente bueno para ganarle a las mejores mujeres, pero no tan bueno como para ganarle a los mejores hombres, yo siempre digo que para poder ser un nadador olímpico, no pude ser nadador olímpico, tienes que nadar, nacer con los genes para hacerlo”, comentó.



VA POR MÁS



El ganador del Premio Nacional del Deporte en el 2009 tiene en la mira completar el reto de los siete mares. Le faltan dos. Completados el Canal de la Mancha, Canal de Catalina, Estrecho de Gibraltar, Estrecho de Tsugaru y Canal de Molokai.



A partir de este 2017, se propuso cruzar el Estrecho de Cook en Nueva Zelanda y el Canal del Norte entre Irlanda y Escocia, para convertirse en el séptimo nadador del mundo en lograr eso.



Panorama que comentó será complicado, pero que se encuentra listo física y mentalmente para ese momento en el que tenga que dar las brazadas en las aguas saladas, debido a lo vivido en las bajas temperaturas en Santa Catalina y las 23 horas con 18 minutos continuas en Molokai.



“Me faltan dos, el cuerpo humano mientras lo mantengas con agua y energía, puede seguir nadando 40, 50 horas. Catalina fue en ese día en el que hubo olas muy altas, de hasta dos metros y medio, casi todo el tiempo”.



“Lo que me falta es dos nados que muy pocas personas han hecho, o sea lo que estoy tratando de hacer solamente seis personas lo han logrado. Frente a mí tengo dos nados muy complicados, estoy tranquilo porque el nado de Catalina fue un entrenamiento, fue un examen y terminar los sietes mares es muy importante”, detalló.



El nacido en la capital del País, siendo un constante en el entorno de la activación física, ya sea con trayectos en aguas abiertas, competencias Iron Man o maratones, en el 2014 se ganó un puesto en el Salón de la Fama de Maratón Internacional de Nado y es fundador de la Federación Mexicana de Triatlón.