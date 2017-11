El 'Siri' se prepara en Obregón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El cuatro veces campeón mundial en dos divisiones Orlando "Siri" Salido mostró estar en una gran forma física, en un entrenamiento que realizó ayer a medios de comunicación en su natal Ciudad Obregón.



Salido montó ahí su campamento de entrenamiento rumbo a la esperada guerra ante el juarense Miguel "Mickey" Román, programada el 9 de diciembre próximo en la arena del Hotel Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada.



El choque de los guerreros mexicanos Salido (44-13-4, 31 KOs) y Román (57-12, 44 KOs) es la pelea estelar de la función boxística de promociones Zanfer.



"He realizado una de mis mejores preparaciones con un equipo multidisciplinario completo ya con la integración del preparador físico Memo Heredia; me he sentido muy bien, sin duda subiré al ring menos deshidratado, más recuperado y muy fuerte para una guerra", expresó Salido.



"Me conocen, no me guardo nada en el ring, soy un guerrero que da todo, siempre me ven como el lado B y termino siendo la ecuación A, Román es un guerrero también, pero mi experiencia pesará esta vez", aseguró el ex campeón mundial Pluma y Superpluma.



En el choque con Román, en caso de triunfar Orlando espera cerrar la pelea con el actual campeón mundial Superpluma CMB, Miguel "Alacrán" Berchelt, quien no pudo enfrentarlo debido a lesión en su mano derecha.