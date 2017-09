Flores en buen ritmo de bateo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque se sabe con capacidad de dar batazos de poder, el cuadrangular que conectó ante Águilas de Mexicali llegó por sorpresa para él, afirmó el receptor de los Naranjeros de Hermosillo, Alejandro Flores.



El hermosillense pegó tablazo en una ocasión y estuvo a punto de repetir la hazaña de nueva cuenta ante los "emplumados", situación que no pensaba que se llegara a dar en estos días.



"Fue algo inesperado, algo de lo que sabemos que somos capaces de hacer, pero no esperaba que se diera en este momento, era el primer turno después de mucho tiempo, en pretemporada y el batazo salió y fue un buen contacto.



"Favoreció mucho el pitcheo y lo que iba buscando al momento de batear y la bola salió. Al siguiente turno salió otro buen contacto y parecía que podría superar la barda pero quedó adentro, pero lo importante es que me sentí bien y en un buen ritmo de bateo", explicó.



El jugador de Unión Laguna en la Liga Mexicana de Beisbol adelantó que viene preparado para ayudar al equipo desde cualquiera que sea su posibilidad y que buscará tener actividad como titular.



"Sí, para eso estamos, para eso venimos (para ser titular), pienso yo que todo jugador quiere jugar diario, al igual que los otros catchers, quienes están haciendo lo mismo que yo. Yo no sé si voy a ser jugador regular o no, pero cuando tenga la oportunidad voy a hacer lo mejor que pueda", dijo.