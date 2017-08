En peligro cetro de 'Pantera' Nery

Las Vegas, Nevada(GH)

Luis "Pantera" Nery logró una proeza al coronarse la semana pasada en Japón, pero el cinturón Gallo del CMB no está seguro en sus manos.



El boxeador tijuanense habría fallado a un control antidopaje realizado por el organismo previo a su pelea frente a Shinsuke Yamanaka, el pasado 15 de agosto, de acuerdo a información difundida por ESPN.



Nery noqueó a su oponente en el cuarto asalto para convertirse en campeón mundial, pero el mexicano tendrá que aguardar la investigación a su caso por parte del CMB.



De acuerdo a lo publicado por en el portal de la cadena deportiva, el mexicano dio positivo a zilpaterol, sustancia similar a clembuterol, que se usa para la engorda de ganado y que ya ha dado problemas a otros deportistas del País.



"Apenas iniciamos el proceso, se lleva un protocolo, él no es culpable hasta que no se haga todo el proceso y hay muchas cosas que pueden pasar y lo vamos a hacer de manera muy profesional e inmediata y aclarar hasta el fondo de qué se trata", declaró Maruricio Sulaimán, presidente del CMB, en Las Vegas.