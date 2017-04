Cimarrones queda fuera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una vez más el sueño de Cimarrones de Sonora tuvo su fin en los cuartos de final al caer 1-0 de visita ante Mineros de Zacatecas y tener desventaja por recibir gol de local, por lo que finalizó su andar en el Clausura 2017.Una anotación del ex seleccionado nacional Jhonny Magallón hizo que los zacatecanos se convirtieran en el tercer invitado a las semifinales del certamen, porque a pesar de que empataron 2-2 en el global, la anotación conseguida en el "Héroe de Nacozari" fue trascendental.Corría el minuto 28 cuando en un centro por la banda izquierda, Gabino Espinoza tuvo una mala salida y dejó pasar un balón que el defensa Magallón no desaprovechó y de un cabezazo certero puso el que sería el único tanto del enfrentamiento.La opción más clara para los visitantes se presentó al 66’ de tiempo corrido cuando Othoniel Arce, quien había entrado de cambio apenas a los 35 minutos por Kalú Gastélum, recibió un centro del área y no pudo definir ante el arquero Franco Torgnascioli.El punto de inflexión del juego se presentó al 74’ cuando, tras un conato de bronca en la media cancha, el capitán Aldo Polo fue expulsado, dejando con 10 hombres a sus compañeros, cediendo el control del balón a los locales.Aunque para el resto del cotejo los sonorenses siguieron insistiendo, nada pudo hacer que la defensa zacatecana dejara espacios, por lo que las jugadas de peligro no aparecieron con regularidad en el área de Mineros.Tras concluir el torneo, Cimarrones de Sonora llegará hoy a Hermosillo en dos grupos; el primero arribará a las 19:00 horas y el segundo a las 23:00.