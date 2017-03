Fans no se dividen, se multiplican

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuando el futbol profesional dio sus primeros pasos en Hermosillo, los Naranjeros ya habían ganado ocho títulos de la Liga Mexicana del Pacífico, eran el único equipo mexicano con un cetro de Serie del Caribe y su leyenda viviente Héctor Espino había sido entronizado en el Salón de la Fama un año antes.En 1986, en una tierra donde el invierno significa beisbol y en la que el lema "Naranja es mi color" se decía con el pecho levantado e inflado de orgullo, los equipos Soles FC y Seris de Hermosillo saltaron a la cancha del "Héroe de Nacozari" para comenzar su aventura en la Tercera División del futbol mexicano.Y mientras los Naranjeros se afianzaban como el equipo más ganador en todo el beisbol mexicano, el futbol profesional de la capital sonorense se estrellaba con proyectos de Tercera, Segunda y división de ascenso con las fugaces participaciones de Gallos Blancos, Coyotes y Guerreros.Apenas en meses recientes, Cimarrones de Sonora ha logrado establecer un proyecto sólido de futbol profesional en la ciudad, a la par el éxito deportivo inmediato de Soles de Sonora que creó un nuevo nicho en la modalidad de futbol arena, aunque Naranjeros se mantiene como el equipo preferido de los hermosillenses, y así lo demuestran las entradas que registran como locales.Ambos equipos lucieron como la segunda mejor plaza en sus respectivas ligas. La temporada pasada, los Naranjeros metieron más de 420 mil aficionados al Estadio Sonora en 34 encuentros, sólo debajo de Tomateros y Águilas, aunque Hermosillo con mejor promedio por juego que Mexicali.Los Cimarrones tuvieron su mejor torneo en el Apertura 2016 del Ascenso para calificar a su primera Liguilla y la gente respondió con un promedio de 7 mil 501 personas en ocho partidos de temporada regular en el "Héroe de Nacozari" para un acumulado de 60 mil 14 aficionados.Uno de los últimos ídolos del beisbol para los hermosillenses es el ex primera base Erubiel Durazo quien ha sido testigo de cómo la tradición de Naranjeros es de gran peso en el municipio para seguir alimentando las aspiraciones de las nuevas generaciones."Los Naranjeros son muy valiosos porque como jugador, como niño, sueñas con llegar a representar a ese equipo, como tu ciudad, como tu estado, siendo de Hermosillo es algo que todos soñamos."De niño todos idolatran a los jugadores de sus épocas, eso es importantísimo para la juventud, para que vuelvan a involucrarse en el beisbol profesional", señaló.Para el manager Sergio Valencia, la novena más ganadora de la Liga Mexicana del Pacífico es un pilar muy importante para el surgimiento de futuros beisbolistas."Esa es una de las mejores bases que podemos tener, nosotros somos aficionados y eso motiva mucho a los niños, porque estar viendo cuando un equipo como los Naranjeros que tiene una tradición, pues los niños también quieren jugar beisbol".La llegada de Cimarrones a la liga de Ascenso pone a Hermosillo nuevamente en el mapa futbolístico con un proyecto que aspira a estar pronto en el máximo circuito con una buena base de jugadores sonorenses.Tal es el caso del canterano Manuel Guerra, quien reconoce que el club está creando una identidad local con miles de fanáticos en potencia que siguen a clubes nacionales einternacionales."Yo siempre lo he creído, de cinco a seis años para acá, el futbol se ha revolucionado en todo el Estado, ha tenido un crecimiento y una gran demanda y eso es algo que poco a poco va a dar más frutos en la zona. Cimarrones fue algo muy bueno y le dio justo al clavo para que esa cultura futbolera se fuera relacionado con la ciudad", relató.A pesar de la aceptación que ya se tiene, el defensa cree que aún queda un largo camino por recorrer, para que el público se vaya involucrando más y más."En sí está el gusto, mas no el conocimiento de diferenciar las ligas, es algo que la gente no se imaginaba que estaría un día presente, son cosas que poco a poco se van a dar. Pero esto va para arriba, siento que con los resultados del torneo pasado y con este va a ir aumentando el gusto y la cultura futbolera".El crecimiento del futbol en el Estado también se ha reflejado en el nacimiento de importantes jugadores sonorenses en equipos nacionales e internacionales."Yo creo que hay afición para los dos, lógicamente el beisbol está más arraigado en Sonora, pero creo que en el futbol están saliendo muchos jugadores a otros equipos y por consiguiente los jóvenes se están yendo para allá, pero para los dos hay buena afición", destaca el ex jugador de Búhos de Hermosillo Miguel Pulido.