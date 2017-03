Constructor de autos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mientras que la mayoría de las miradas estarán sobre los pilotos que competirán en la carrera Sonora 300, hay quienes recibirán el reconocimiento una vez que los automóviles crucen la línea de meta.



Tal es el caso de Fernando Blanco, quien además de ser un participante activo en las carreras de off road en Sonora, es un pilar indispensable en la construcción y el mantenimiento de los vehículos que ahí se presentan.



Instalado en su propio taller desde hace más de 20 años, este se ha encargado de materializar los sueños de muchos de los aficionados a esta disciplina, principalmente de aquellos que desean hacerse de los llamados ‘buggys’.



"Me dedico a hacer modificaciones de todo tipo; grandes, pequeños, altos, cualquier modificación, pero se me ha dado más el off road, que son los carros de tubos.



"Ya sean para el ‘¼ de milla’, para el ‘rock crawler’ o para el off road de carreras; Clase 16, 10… el más grande que he hecho es un Clase 1, que costó 2 millones de pesos", comentó.



Su papel, aunque a veces desapercibido, cumple con un rol muy importante dentro del desarrollo de este movimiento en la entidad, ya que sin gente como él, los costos de adquisición de este tipo de ‘juguetes’ serían todavía más elevados.



"Empecé por curiosidad nada más de empezar a construir carros, siempre me han gustado los carros, empecé como soldador y empecé con mi carro, a hacerle modificaciones; salió y aquí estamos.



"Hacemos como unos cuatro carros completos al año yo creo, no es tan fluido, como es construcción de un carro lo haces desde los tubos hasta que está completo".



Según comenta, los trabajos que su equipo realiza no tienen un costo estándar, ya que pueden llegar a ser desde mínimas soldaduras hasta la construcción de un automóvil completo.



"Estos no tiene límite, hay desde cosas baratas hasta cosas muy caras, tú eres el que decide que tanto le metes, pero cada vez que hay carreras no podemos ni caminar aquí del trabajo, la fanaticada cada vez crece más".



Fernando cuenta además con años de experiencia también como corredor, aunque a veces tenga que dejar este papel de lado por dedicarse a su trabajo y cumplir con los pedidos que los demás compañeros le solicitan.