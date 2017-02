Quiere Raí Villa mantener racha goleadora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El atacante hermosillense y actual goleador de Cimarrones de Sonora , Raí Villa de los Reyes, dijo que ante los Bravos de Juárez será un encuentro muy complicado, pues los fronterizos cuentan con mucha experiencia en su plantel.Villa de los Reyes está entre los mejores anotadores del campeonato, con un total de cinco goles en nueve partidos jugados, sólo por detrás de Ismael Valadéz, quien tiene seis dianas en el certamen, algo que lo obliga a seguir trabajando día a día.“Me siento muy contento primeramente por el equipo, afortunadamente se me están dando los goles, pero hay que seguir entrenando para lograr los objetivos que tenemos como conjunto”, destacó.Mencionó que ha ido evolucionando favorablemente en su juego durante esta campaña, luego de tener un arranque difícil en las primera tres fechas del Torneo de Clausura 2017.“Creo que todos hemos venido de menos a más, en lo personal no se me habían dado los goles al principio y poco a poco he ido marcando y lo más importante es que he convertido en esta etapa de la liga”, indicó.