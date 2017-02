Persigue sus sueños del futbol

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Nacido en una tierra donde el futbol es un gusto general y en la que desde sus primeros años de vida anduvo pateando un balón, el argentino Cristian Ivanobski busca en México cumplir los sueños que atesoró desde su infancia.Con un inicio en la modalidad de Salón de este deporte, el sudamericano desde pequeño supo que quería dedicar su vida a esto, por lo que el salto a la modalidad de once contra once se dio muy rápido."En Argentina lo primero que se hace es regalarle un balón a un niño y yo empecé a los 5 años jugando futbol salón, hasta los once y de ahí pasé a las inferiores de Tigre y me tocó subir de muy joven al primer equipo y eso me ha ayudado bastante", recordó.Después de varios años, en 2012 llegó la oportunidad con la que siempre había soñado, el poder debutar en la Primera División de su País, situación que recuerda con alegría y con cariño."Fue terminando las fechas del Apertura 2012, en Tigre contra Belgrano, era la cancha de ellos y yo tenía de técnico a Pippo Gorositto y me dio la chance porque venía trabajando bien y la verdad que me fue muy bien y de ahí en adelante se fueron dando las cosas", rememoró.Argentina, México y Chile han sido los países en los que Ivanobski ha tenido la posibilidad de jugar, siendo este último el que le permitió vivir los que él mismo considera los momentos más importantes de su carrera con el Club Antofagasta."La mejor parte de mi carrera creo que fue en mi segunda temporada en Chile, fue muy buen pasaje, también se dieron unas cosas que me impidieron llegar a equipos grandes, pero creo que ha sido la mejor etapa de mi carrera hasta el momento", dijo.Para él, su llegada a tierra azteca la toma como posibilidad de crecer, y entre sus metas está poder llegar a la Liga MX en un futbol que, a su parecer, tiene muchas virtudes que le gustaría seguir experimentando."Si Dios quiere ojalá pueda llegar más adelante o en un futuro cercano, a jugar en la Liga MX que me encuentro que es un futbol muy bonito, muy rápido y muy táctico, donde me siento cómodo", indicó.En lo que respecta a su llegada a Cimarrones de Sonora , expresó que tomó con buenos ojos su incorporación, incluso antes de venir ya había investigado cómo era Hermosillo."Estuvimos hablando, me hablaron muy bien del club y su proyecto con Querétaro, que era serio y me interesó la oferta, el lugar, estuve viendo videos de cómo es Hermosillo y los jugadores que iban a llegar y me convenció mucho", platicó.Las situaciones adversas también se han presentado, y fue precisamente antes de llegar a Sonora cuando, después de estar muy cerca de cristalizarse, sus sueños de ir a Europa tuvieron que ser postergados."Lo más difícil fue la salida de Antofagasta, porque se había hablado de ir a la Primera División de Holanda, al Ado Den Haag, estaba muy emocionado, llegamos a un acuerdo con mi club y a los pocos días se complicó porque no tenía pasaporte comunitario."Tienes que esperar tres meses y no sabes qué va a pasar. Ese fue un momento muy difícil para mí porque no me había tocado estar tanto tiempo sin jugar. Estaba esperanzado y feliz por la oportunidad y la verdad que me pegó", comentó.