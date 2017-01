Dispuesto al sacrificio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para el lateral de Cimarrones de Sonora , Josué Soto, en ocasiones se tienen que sacrificar las metas individuales a las del equipo, por lo que no tienen problemas con no ser parte del once inicial.Después de varias jornadas en el presente torneo y en el anterior, en el encuentro ante Leones Negros, el "Gringo" fue mandado a la banca de inicio y su lugar fue ocupado por Cristian Ivanobski, situación que no lo incomoda."Todos quisiéramos estar en la cancha pero creo que en ocasiones se deben de tomar algunos sacrificios para el equipo y entender que el profesor lo está haciendo para el equipo. Estoy trabajando y sigo trabajando sin duda alguna", mencionó.Luego de que sacaran su primer éxito en Copa en la semana pasada, el canterano de Gallos Blancos de Querétaro comentó que sabían que de ganar ese duelo ante Xolos de Tijuana, el ánimo del equipo se iría a tope."Entramos al partido de Xolos con la mentalidad de que si ganábamos ese partido, por el nivel que tienen Xolos , nos iba ayudar a levantarnos y cuando salimos con el resultado que queríamos nos dio un ‘levantón’ y con eso tuvimos para vencer a Leones Negros", expresó.Además, Josué indicó que en estas dos visitas a Tamaulipas y Los Mochis van con la mentalidad de seguir con paso firme y peleando por estar en los primeros planos de ambas competencias.