Sulem a prueba

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La ex seleccionada nacional amateur y considerada como una de las más sólidas promesas del boxeo femenil mexicano, Sulem Urbina, tendrá una exigente prueba sobre el ring.



El viernes 29 en el Gimnasio del Estado de Hermosillo, la sonorense formará parte de la función "Viva el Boxeo", de los festejos por el Aniversario 13 del diario LA I, que transmitirá Telemax en una co promoción Zanfer y Thiago.



Urbina, de la cuadra de Promociones Zanfer (5-0, 1 KO) arriesgará su marca invicta ante la capitalina Mitzi "La Cachorrita" Rodríguez (9-6-1), quien tiene gran boxeo y resistencia y también estuvo concentrada en el Comité Olímpico Mexicano.



Mitzi participó en el torneo para novatos Cinturón de Oro XX en 2014, y en su más reciente combate, el pasado junio, superó por decisión unánime a Esmeralda Torres.



Aunque el récord de "La Cachorrita" muestra varias derrotas, han sido por decisión dividida o mayoritaria en fallos controversiales que la han perjudicado. Nunca ha sido noqueada y tiene enfrentamientos ante adversarias de gran experiencia como Montserrat Alarcón y Maribel Ramírez.



"Motivada por enfrentar a Sulem, tiene mucho apoyo de TV Azteca y Zanfer, pero eso no importa cuando estemos en el ring, aprovecharé la oportunidad y la derrotaré en su propia tierra", afirmó Rodríguez.



La hermosillense Sulem Urbina, quien reside en Phoenix, Arizona, luce cada vez más desenvuelta y efectiva arriba del ring y muestra progresos pelea a pelea. Ya se acopló a las características propias del boxeo profesional y en su más reciente combate, en mayo, logró el único nocaut que lleva hasta el momento, cuando acabó en el segundo round con Carol Castro, una boxeadora de 14 peleas profesionales.



"Mi segundo combate en mi tierra de Hermosillo me llena de emoción, llegaré bien preparada, deseo brindar una gran pelea a la exigente afición de Hermosillo", dijo Urbina, de 26 años.