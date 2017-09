Un equipo que propone: Guajardo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un equipo que ha venido de menos a más es como el jugador de Cimarrones de Sonora , Víctor Guajardo, resume el presente semestre futbolístico luego de doce partidos disputados en ambas competencias.El mediocampista de la escuadra sonorense señaló que este plantel se ha caracterizado en jugar ofensivo en cada cancha que pisa, pero está consciente que no se deben confiar a estas alturas del torneo con siete encuentros por disputar en liga."Yo pienso que si bien arrancamos con una derrota en casa, que sí nos dolió mucho, el equipo ha levantado el ánimo, ha levantado el juego. Como siempre lo he dicho, el equipo siempre propone en cada parte a la que vea, ya sea en casa o cuando sale."El balance es muy positivo, muy positivo estar ahí en segundo lugar, pero no hay que hacer una fiesta de todo esto, simplemente vamos a la mitad del torneo, esperemos concluir de la mejor manera y estar ahí dentro de los primeros ocho", expresó.Con los resultados obtenidos a la fecha, el futbolista de 27 años indicó que la idea de juego y la intensidad que busca el director técnico Mario García se encuentra plasmada en la cancha y con la encomienda de seguir cosechando puntos en el camino."Captamos la idea rápido al profe, haciendo lo que nos pide, entonces hay que ir paso a paso, partido a partido, el profe hace su parte, nos da las herramientas, nosotros las ejecutamos, pero ya captamos la idea de lo que quiere", declaró.