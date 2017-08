Gabino Espinoza quiere ser referente en el arco de Cimarrones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de cinco partidos disputados en el Torneo de Apertura 2017 del Ascenso MX y dos de Copa MX, el cancerbero sonorense Gabino Espinoza Ruíz acumula el 100% de los minutos hasta el momento, algo que lo motiva para seguir trabajando para defender el arco de Cimarrones.



Sabe que no ha sido un camino sencillo hacia la titularidad, por eso comentó que no dejará pasar este buen momento en su carrera y buscará consolidarse con grandes actuaciones en el arco de los cornudos.



“Los profesores me han dado la confianza de participar tanto en liga como en Copa MX y tengo que esforzarme al doble para poder cumplir con esas exigencias de tener actividad en ambas competiciones”, comentó.



Argumentó que luego de que Cimarrones lograra la primera victoria en casa, el equipo se encuentra con mucho ánimo para obtener un buen resultado cuando visite a los Correcaminos de la UAT.