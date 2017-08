"Cuadras habla mucho": Estrada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El ex campeón mundial Juan Francisco "Gallo" Estrada se encuentra en la recta final de la intensa preparación que lleva de cara al importante compromiso que sostendrá el sábado 9 de septiembre en el Stub Hub Center de Carson, California.



Estrada (35-2-0, 25 KO’s) se enfrentará al también ex campeón del mundo Carlos "Príncipe" Cuadras (36-1-1, 27 KO’s) en pelea eliminatoria, en una función de Zanfer y Golden Boy que será transmitida en territorio mexicano por la señal de Azteca 7.



El ganador será el retador oficial de quien en la misma función, salga del ring con el brazo en alto y con el cinturón de campeón Supermosca CMB.



En pelea de revancha, se medirán por el cetro el tailandés Srisaket Sor Rungvisai (43-4-1, 39 KO’s) y el nicaragüense Román "Chocolatito" González (46-1-0, 38 KO’s), quienes se enfrentaron hace cuatro meses, cuando Rungsivai venció en una polémica decisión mayoritaria y le quitó el invicto y el título a González hace meses.



Estrada, de 27 años, se concentró en Los Mochis, Sinaloa, junto con su entrenador Alfredo Caballero y todo el equipo y afirman que han realizado un perfecto campamento de entrenamiento.



"Cuadras habla mucho antes de las peleas, no es el típico boxeador mexicano que habla con sus puños en el ring, entonces el 9 de septiembre se tragará cada una de las tontadas que ha estado diciendo y ese tapabocas será a base de mi boxeo y triunfo; no lo menosprecio como rival, es un gran boxeador, pero yo soy mejor", aseguró el púgil sonorense.