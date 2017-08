Luce donde lo pongan

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La versatilidad es una característica que ha acompañado a Gerardo Moreno en su corta, pero vasta carrera como futbolista profesional.A los 16 años, un joven promedio estaría cursando el primer año de preparatoria; él era seleccionado para formar parte de las fuerzas básicas del equipo de Rayados de Monterrey.Fue en su ciudad natal, Tampico, Tamaulipas, que en un partido con un club de Tercera División que se encontraba en visorías, llamó la atención de un cazatalentos luego de anotar dos goles. En aquél entonces, Moreno Cruz se desempeñaba como delantero.Ese olfato goleador, que a la postre se capitalizó en un par de anotaciones, lo llevaron a la escuadra Sub 17 de la institución regiomontana. Un momento en su vida en el que no se creía lo que estaba sucediendo."Me llamó la atención la invitación, al principio dudaba porque pensé que era todo falso. No tenía la certeza de que fuera realidad, pero después se fue dando y me tocó ir en mayo… Ya tiene eso como seis años".Una vez dado el paso a la categoría Sub 20, de ser atacante tuvo que cambiar de posición por sobrecupo en esa posición de la cancha dentro del plantel. Convertido a lateral derecho, fue en ese rol en el que llamó la atención del cuerpo técnico del primer equipo."A mí me gustaba, siempre uno busca cosas nuevas. No busca estancarse y uno por querer jugar se adapta a lo que pide el entrenador y a mí me gustó. Aparte aprendí a jugar más posiciones y el día de mañana, si Dios no lo quiere, me toca ir a otro lado, puedo jugar diferentes posiciones".Víctor Manuel Vucetich le dio el visto bueno al joven futbolista que en ese momento tenía 19 años y la ilusión de debutar con el equipo de Primera División con el conjunto de la Sultana del Norte. El apodado ‘Rey Midas’ del futbol mexicano lo trasladó al papel de centrocampista.Su debut con el primer equipo fue en la Liga de Campeones de la Concacaf. Mientras que en Liga ocurrió en el Torneo de Clausura 2013. Un partido como visitante contra Santos el 19 de abril de ese año. Entró de cambio por Ricardo Osorio y su primera vez en cancha fue como lateral por derecha."Siempre me dio la confianza, siempre la tuvieron y al final de cuentas tardé un poco en debutar, porque estuve un buen tiempo saliendo a banca. Para cuando debuto, lo hago de lateral otra vez, juego de lateral y fue lindo".Al mediocampista nacido en Tamaulipas le tocó formar parte en una de las épocas más exitosas para la institución regiomontana, rodeado y apoyado siempre por jugadores de renombre como Humberto Suazo, Jonathan Orozco, José María Basanta, entre otros.Ahora en su etapa como futbolista de la división de plata del futbol mexicano, confía que esa confianza y experiencia, adquirida en el seno de un club de Primera División, pueda ser de gran ayuda en Cimarrones de Sonora . Un plantel con jugadores más jóvenes que él y en el que ambas partes comparten el sueño de obtener un posible ascenso a futuro.