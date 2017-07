Mario García no queda conforme

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al director técnico de Cimarrones de Sonora , Mario García, le quedó claro en su debut con derrota en casa ante Murciélagos, no se aplicó durante los 90 minutos la idea de juego que planteó a lo largo de la semana durante los entrenamientos.El estratega reconoció que el plantel necesita ser más ofensivo a la hora de buscar hacer daño y mejorar en cuanto a la contundencia frente al arco rival, de cara a los próximos compromisos que se vienen como visitante tanto en Copa MX como en Liga."Si fallas uno al minuto de juego, te complicas solo y hay que trabajar en eso, tenemos que evaluar ahí… ¿por qué terminamos jugando como debemos de jugar? Medio arrancamos así, porque hay lapsos que jugamos con temor."La idea de juego es como acabamos jugando, avasallando, encimando, eso lo intentamos desde el minuto 1. Hay grandes lapsos que no pasó y tenemos que trabajar en que pase. Yo necesito un equipo más agresivo para lo que pretendemos, tenemos que ser más atinados, más contundentes, jugar más rápido y así no es la idea de juego", explicó.El cuadro sonorense saltó a la cancha de esta jornada 1 del Apertura 2017 con un once inicial de un promedio de 24 años de edad y el timonel señaló que sólo el tener minutos en cancha hará que sus futbolistas tengan un mejor rendimiento en contra de los más experimentados."Vamos a ver si en este proceso crecen los jugadores, necesito que crezcan, hoy fue contra jugadores más experimentados y algunos les pesa. No tiene que pesarnos, así tenemos que competir ante ellos. Esa es la única cura contra estos golpes", declaró.