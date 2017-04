¡A dar de topes en la vuelta!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una auténtica cita con la historia tiene Cimarrones de Sonora cuando se mida hoy a Mineros de Zacatecas en el "Francisco Villa" para la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2017 del Ascenso MX.Después de pegarle 2-1 en la ida a su rival, la tropa "cornuda" llega con ventaja al enfrentamiento para amarrar su estancia dentro de los cuatro mejores del certamen, instancia que se les negó el torneo pasado cuando fueron eliminados en cuartos ante los mismos Mineros.Aunque una victoria o un empate, incluso una derrota, los meterían a la siguiente fase, el panorama no luce fácil para los del Norte puesto que los locales sólo recibieron tres anotaciones en casa en la fase regular.Si bien los zacatecanos han mostrado superioridad sobre los sonorenses desde la aparición de estos últimos en el circuito de plata del futbol mexicano, en su última visita a tierras del Bajío los de Sonora sacaron un triunfo de 2-1 con anotaciones de Raí Villa y Othoniel Arce.Es el mismo Arce el que luce como la posible ausencia más notable en el cuadro titular, mismo que es casi seguro que sea similar al mostrado el pasado jueves, aunque no se descarta que Kalú Gastélum tome el lugar de Jairo Araujo en la media de contención.En caso de no poder ganar o rescatar un empate, Cimarrones puede perder por diferencia de un gol, siempre y cuando el marcador sea mayor a 3-2.