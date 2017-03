A recuperar el cetro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de verse sorprendido en el serial del año pasado, Marco Molina afirmó que buscará volver a ocupar el trono en la competencia de cuatrimotos de la carrera Sonora 300.



Este terminó en el tercer lugar tras concluir el calendario de la Asociación de Off Road del Estado de Sonora en el 2016, después de haber ganado el primer sitio tanto en 2014 como en 2015.



A su favor está la experiencia que le han brindado sus casi diez años en competencias, donde además de un buen número de podios ha sumado grandes amistades y compañeros de afición.



"En el 2008 fue mi primer carrera, en Bahía de Kino, y hemos estado corriendo desde entonces en diferentes categorías, lógicamente empezamos como novatos y ahorita estamos corriendo en la categoría estelar de las cuatrimotos", expresó.



El piloto es ampliamente reconocido por los seguidores del off road en Sonora, así como por todos los aficionados al deporte de motorizado de aventura en sus diferentes modalidades.



"En el 2009, ya después de andar por todos lados en el estado, conformamos un grupo que se llama ATVeroz, que son a los que les gustan los vehículos todo terreno y de igual forma estuvimos haciendo recorridos por todos lados.



"Nosotros en ATVeros empezamos con máquinas ‘stock’ y las hemos ido acondicionando a tal grado que tenemos vehículos de competencia de primer nivel".



Motocross, off road, dirt race y 4x4 son solo algunas de las disciplinas que este regula bajo el cargo de presidente la recién instaurada Liga Motor Extrema, la cual pretende impulsar a este gremio de manera conjunta.



Con toda la responsabilidad que conlleva ser uno de los pioneros de la división Quad en el circuito estatal, el hermosillense afirmó estar listo para cumplir con el reto que representan los 300 kilómetros trazados para este fin de semana.



"La carrera más pesada que me ha tocado correr ha sido la Sand Storm 300, que la organiza una asociación de Arizona que se llama SADH, ahí corrimos 300 millas, que son prácticamente 500 kilómetros.Entonces creemos que en esta carrera sí la vamos a armar".