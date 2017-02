Un rival más

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sin un sentimiento especial hacia el juego que sostendrá mañana ante su ex equipo es como se encuentra el defensa de Cimarrones de Sonora , Néstor Vidrio, quien todavía el semestre pasado jugaba con Bravos de Juárez.El central no ve más allá de la posibilidad de obtener tres puntos y dejar claro de una vez por todas que de local son uno de los cuadros más fuertes del Ascenso MX."No, no significa nada, yo veo en este partido la oportunidad de obtener tres puntos más. Hoy estamos situados en el quinto lugar y sabemos que está apretado y que hay dos o un punto de diferencia entre muchos lugares."Tenemos la posibilidad de volver a sumar en casa, de hacer nos fuertes y hacer válida la localía, que nadie nos saque puntos de aquí, y es todo lo que yo veo, la posibilida de tres puntos más", reconoció.Después del arranque de tres derrotas, el campeón olímpico mexicano indicó que no se pueden echar campanas al vuelo por ahora estar en el quinto lugar de la tabla general, pero aseguró que ahora tienen un poco más de margen de error."Hoy estamos conscientes de que estamos en una posición buena, pero sin que el equipo se relaje porque aún tenemos muchos puntos por delante y estamos implicados en el descenso", mencionó.