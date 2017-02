Alaffita piensa en el equipo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Completamente adueñado de la lateral derecha de Cimarrones de Sonora , el refuerzo Édgar Alaffita expresó que los resultados individuales pasan a segundo plano cuando el desempeño colectivo es bueno.El veracruzano ha sido de la partida de Juan Carlos Chávez tanto en el prado derecho como por la banda izquierda, lo que lo hace uno de los indiscutibles dentro de su planteamiento, pero para él, es algo que carece de relevancia."Gracias a Dios se me ha dado la responsabilidad, pero eso no es nada, el jugar de titular o no, lo importante es que el equipo siga cosechando triunfos para seguir adelante", respondió.En el tema colectivo, el llegado en el pasado draft comentó que los cinco refuerzos que llegaron para este campeonato van sumando sus esfuerzos poco a poco, y se eso se está viendo en los resultados que ha tenido el equipo."Creo que los cinco que llegamos tenemos talento y estamos aportando poco a poco al equipo, el partido pasado le tocó a Carreño y esperamos seguir por ese camino para lograr los objetivos que tenemos como club", manifestó.En lo que respecta al duelo que sostendrán ante Bravos de Juárez, el jugador de 20 años reconoció que los chihuahuenses tienen un plantel muy respetado dentro del circuito, pero la base para una posible victoria, aseveró, está en el trabajo que se haga en la semana.