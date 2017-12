Águilas de Mexicali, adictos a las barridas

MEXICALI, Baja California(GH)

Todo sigue marchando a pedir de boca para los Águilas de Mexicali que anoche hicieron buenos los pronósticos y barrieron a los Cañeros de Los Mochis, luego de venir de atrás y ganar 4-2.



Fue la quinta victoria consecutiva de los emplumados, quienes además sumaron su quinta barrida de la segunda de vuelta, aunque a un precio que pudo haber salido muy caro, pues Anthony Carter, el cerrador estelar, salió lesionado en la novena entrada.



Carter realizó un solo lanzamiento y tuvo que abandonar el terreno de juego del estadio B’ Air, para revisión médica, misma que hasta el cierre de esta edición no se tenía aún el reporte.



Mexicali tuvo que venir de atrás para lograr la victoria, pues la visita abrió la pizarra en la segunda entrada y la cuarta pusieron el 2-0 a su favor.



Wellington Dotel le conectó tremendo “vuelacercas” a Alex Delgado por todo el jardín izquierdo para anotar la de la quiniela y después, el propio Dotel pisó la goma con sencillo Juan Camacho al prado izquierdo.



En la parte baja del cuarto rollo los cachanillas descontaron con la anotación de Luis “Pepón” Juárez, mismo que arribó al pentágono gracias a un rodado a las paradas cortas por parte de C.J. Retherford.



Un capitulo mas tarde no solo llegó la igualada, sino el despegue de los emplumados, quienes trajeron tres hombres al plato para amarrar la victoria.



Ricky Álvarez se encontró con un pitcheo bajito y desapareció a “doña blanca” para el 2-2, posteriormente Yuniesky Betancourt llegó a batear con hombres en segunda y tercera y con rodado al shortstop puso el 3-2 y fnalmente, doblete del “Pepón” remolcó la cuarta en los pies de Walter Ibarra.





Alex Delgado fue el pitcher abridor por los locales y se fue sin decisión tras cuatro innings de labor en los que le hicieron las dos carreras y tres imparables, después, Marco Quevedo (4-0) lo relevó se colgó la victoria al lanzar dos entradas en las que no recibió carreras y le dispararon dos hits, además no regaló bases y ponchó a dos.



También vieron acción José Manuel López, Atahualpa Severino, Anthony Carter y Edgar Gómez, quien entró por Carter para sacar los últimos tres outs del encuentro.



La derrota la sufrió Luis Pérez (1-4) en siete episodios para cuatro “rayitas” y seis indiscutibles, también pasaporteó a dos y abanicó a otros seis. Únicamente le relevó Santiago Gutiérrez.



Los Águilas seguirán en casa y el día de hoy iniciarán serie cuando se midan ante los Yaquis de Ciudad Obregón en punto de las 19:30 horas.