Tablazo decisivo

Ciudad Obregón(GH)

Un tablazo de Ryan McBroom hizo que Tomateros de Culiacán venciera 6-4 a Yaquis de Ciudad Obregón para quedarse con la serie de visita en juego que necesitó de 10 entradas para definirse.



En la décima y con los cartones empatados 4-4, el estadounidense le prendió un pitcheo a modo a Manny Acosta para traerse por delante a Max- well León y tomar una ventaja que ya no perderían.



A final de cuentas la victoria la correspondió a Derrick Loop (3-0), a pesar de ser el lanzador que ya había permitido el empate, pues en una entrada y un tercio le dieron tres imparables y le armaron dos carreras.



La derrota fue para las estadísitcas del mismo Acosta (1-2), quien no cumplió con su papel de aparecer en las últimas entradas, mientras que Juan Ramón Noriega consiguió su primer salvamento de la campaña al retirar la décima sin problemas.



Fueron los locales los encargados de mandar el juego a entradas entras en el último suspiro debido a que en la novena un batazo dentro del cuadro y un sencillo de Leo Heras hicieron anotar a Ricardo Valenzuela y a Isaac Paredes para poner el juego 4-4.



La visita atacó con dos en la primera producto de sencillos de Rico Noel y el mismo McBroom, mientras que en la séptima repitieron la dósis ahora con hit de Alexis Wilson y la segunda remolcada de Noel.