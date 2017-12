Busca "Pitbull" vencer al reloj

(GH)

Sobresalir en el boxeo es un reto a contrarreloj para el cajemense Joan "Pitbull" Alcaraz, pues debutó en este deporte en noviembre del 2016 a sus 29 años de edad.



Ahora, con 30 años, Alcaraz Anaya cuenta con una marca invicta de cinco victorias, las cuales han terminado todas antes del límite.



"Sé que tengo el tiempo encima, pues ya tengo 30 años, así que eso es lo que me impulsa a dar más de mí en cada entrenamiento, en cada pelea, voy contra el reloj y es por eso que me dedico a diario al 100% a este deporte", comentó.



El "Pitbull" jamás imaginó en convertirse en boxeador profesional y ahora el boxeo es su manera de vivir, pues se ha enfocado al máximo en lograr algo que asegure el buen futuro de su familia.



"Nunca en mi vida pensé en ser boxeador profesional, sólo pensaba en usarlo para mi defensa y ahora que lo soy me ha ayudado mucho en mi vida personal también.



"Yo vengo con todas mis ganas, sea quien sea doy todo de mí y me ha funcionado. Lo que más anhelo en mi carrera es tener una vida estable para mí y mi familia", agregó.



Su último combate lo ganó por nocaut en el segundo asalto ante Eduardo Portillo, el 22 de septiembre en Empalme, Sonora, y aunque no sabe cuándo se subirá de nueva cuenta a un cuadrilátero, aseguró que el 2018 será bueno para él.