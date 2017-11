Realeza deportiva

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La excelencia en cada competencia, los logros obtenidos y el pasado exitoso en la entidad fueron reconocidos la tarde de ayer en la entrega del Premio Estatal del Deporte y la Entronización al Salón de la Fama del Deportista Sonorense Clase 2017, que tuvo como sede las instalaciones de Palacio Gobierno.



El ganador del máximo reconocimiento del deporte de alto rendimiento sonorense en los últimos doce meses fue el velocista hermosillense Tonatiú López Álvarez, que recibió el galardón de manos de la gobernadora Claudia Pavlovich, ante la presencia de su familia y deportistas de la "Ola Roja".



La segunda posición se la llevó la arquera olímpica Alejandra Valencia Trujillo y el podio lo completó el saltador de altura Édgar Rivera Morales, quién no pudo estar presente.



El premio a Entrenador del Año fue para Conrado Soto Galaviz, quién hizo una destacada dupla con su pupilo López Álvarez estos últimos once meses, y el de Prospecto Deportivo del año se lo agenció la pesista originaria de Puerto Peñasco, Noemí Rodríguez.



Además, el recinto de los inmortales "Carlos Andrés Vázquez Castro" tendrá seis nuevos integrantes que fueron reconocidos por sus glorias pasadas dentro del deporte sonorense.



La generación de entronizados de este año la integran los basquetbolistas Oralia Carrillo Encinas e Isaac José Dabdoub; el ex atleta Martín Armando Martínez, además del ex competidor de levantamiento de potencia Marco Antonio Esquer, el ex futbolista Manuel Rogelio Martínez y el cronista deportivo Federico Coquer Preciado.