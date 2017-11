Vive Tonatiú su mejor año

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El haber destacado como el mejor exponente del deporte de alto rendimiento sonorense en el año 2017 es un motivo de orgullo, tanto en lo profesional como en lo personal, para el velocista hermosillense Tonatiú López Álvarez.



El nuevo ganador del Premio Estatal del Deporte 2017 ve como una enorme satisfacción en su carrera el ser reconocido por sus múltiples logros y medallas obtenidas en los últimos once meses del presente año.



"Muy contento, me encuentro muy feliz porque a mí y a mi entrenador nos reconocen los méritos que hemos hecho en todo año. Muy contento de poder haber llenado las expectativas del jurado y haber competido con los atletas de Sonora que también tienen unos logros impresionantes, yo creo que es muy importante y muy satisfactorio", expresó.



Entre los tantos logros y galardones obtenidos, el nacido en la capital sonorense reconoció que el instante que recordará más de este año fue cuando obtuvo la medalla de oro en los 800 metros planos en la Universiada Mundial, en China Taipei, en agosto pasado.



"Creo que el mejor momento que he obtenido fue la Universiada, haber conseguido ese segundo oro que ha logrado Sonora en Universiada Mundiales es algo muy importante para mí y yo creo que también para mi familia. Entonces yo creo que es uno de los mejores momentos que he tenido siempre y que voy a recordar siempre", detalló.



Junto a su entrenador Conrado Soto, López Álvarez mencionó que para el año entrante su objetivo principal es conseguir el primer lugar en su prueba fuerte en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en Barranquilla, Colombia, así como para llegar en esa misma forma a los Juegos Panamericanos del 2019 en Lima, Perú.