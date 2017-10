Yaquis empareja la serie a Naranjeros

CIUDAD OBREGÓN, Sonora(GH)

Una mala apertura de José Samayoa y el bateo oportuno de la ofensiva se combinó para que los Yaquis de Ciudad Obregón vencieran 6-3 a Naranjeros de Hermosillo en el segundo encuentro de la serie que quedó igualada a una victoria por bando.



Samayoa (1-1) no pudo emular su primera aparición en la temporada y en solo tres entradas y un tercio le dieron siete imparables y le fabricaron seis anotaciones, situación de la que la ofensiva hermosillense no se pudo recuperar.



En el amanecer del encuentro los dirigidos por Lorenzo Bundy hicieron tres anotaciones con sencillo de Luis Alfonso García, además de elevado de sacrificio de Arturo Rodríguez y hit de José Cardona, pero no fue suficiente.



En la baja de la segunda los locales se pusieron en el juego cuando doblete de José Félix hizo que Cedric Hunter y Alex Liddi timbraran para poner las cosas 3-2, todavía a favor de los hermosillenses.



El punto de inflexión se presentó en la cuarta cuando Yaquis anotaron cuatro rayitas gracias a tablazo de Cedric Hunter, hit de Jake Smolinski, imparable de Samar Leyva y bola ocupada a batazo de Leo Heras para darle rumbo al encuentro.



Arturo López se agenció su primer éxito de la campaña y a pesar de que en cinco entradas le dieron nueve inatrapables y le fabricaron tres carreras, pero la ofensiva puso todo en charola para que Manny Acosta sumara su segundo salvamento.