La gran prueba

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El reloj marca las 4:00 horas y eso sólo significa una cosa para las amigas Érika Verdugo y Norma Morales: Llegó el momento de un día más de entrenamientos de cara a su siguiente maratón.



Érika fue la primera en superar la barrera de los 42 kilómetros, y tiempo después se encargó de que su amiga Norma sintiera la misma pasión, hasta el punto de que está a pocos días de competir por primera ocasión en una ruta de estas características.



Nacida en Álamos, Sonora, Érika comenzó desde muy temprana edad en el tema del atletismo, y después de colgarse varias medallas en Olimpiadas Nacionales, a los 23 años decidió aumentar un poco más la distancia.



“Me animé a entrenar la distancia en el 2013, en enero empecé y fui a mi primer maratón que fue en ese año y desde ese momento me he dedicado a acumular maratones”, mencionó.



Por su parte, Norma conoció esto de saltar a las pistas a poner a prueba su cuerpo en la universidad, pero desde ese momento se ha convertido en una asidua ganadora de carreras pedestres y ahora va por un reto más importante.



“Con el equipo de Edsonora he ido aumentando más el kilometraje, hasta que aquí mi compañera Érika fue la que me metió la idea de correr un maratón y aquí andamos ahora”, indicó.



Para ella, las motivaciones de dedicar gran parte de su tiempo a los entrenamientos son muchas, pero sobre todo, hay una que hace que el levantarse de la cama antes de que el Sol aparezca: Su mamá.



“Una de las razones por la que lo sigo haciendo y que me motiva a dar siempre un poco más de mí es mi mamá, lamentable ella ya no camina, entonces cada vez que estoy corriendo no puedo evitar pensar en ella y que a ella le encantaría acompañarme”, exclamó.



Después de varios éxitos como velocista, para Verdugo hubo una competencia que la marcó de por vida, este fue el Maratón de Boston, uno de los más importantes eventos de esta índole a nivel mundial.

“Como maratonista me quedo con el Maratón de Boston, es una experiencia inigualable y no hay explicación para poder decir lo que se siente ver tanta gente reunida en la competencia más importante del mundo. Es una fiesta”, comentó.



La hermosillense Norma Morales sabe que correr por primera ocasión la distancia de los 42 kilómetros será un reto físico y mental, pero está segura que la preparación que lleva a cabo le bastará para culminarlo de buena forma.



“La verdad es todo un reto, no sólo físico sino mental. Yo nunca había corrido tanto, hasta ahorita lo más son 33 kilómetros y sí es muy diferente el entrenamiento que correr una de 5 kilómetros o un 10, inclusive un medio maratón”, destacó.



La cita es este 24 de septiembre donde ambas estarán en Berlín, Alemania, y para ella, después de 14 semanas de entrenamiento intensivo, el esfuerzo ha sido muy grande por la vida cotidiana.



“En la mañana es que la alarma suene a las 4:00 de la mañana, a las 5:00 ya estar en el lugar que vamos a entrenar, regresar a mi casa para irme a trabajar y si toca doble sesión estamos hablando que se extendió hasta las 9:00 de la noche.



“La verdad ha sido pesado el entrenamiento, ha sido muy padre y me han preguntado que si voy a correr otro maratón, y aunque no corro este aún, creo que la respuesta será que sí”, explicó.



Para la originaria de la “Ciudad de los Portales”, Helsinki, Finlandia representó el trago más amargo que ha tenido en esta experiencia, donde su mente dominó a su cuerpo y la hizo pasar momentos difíciles.



“Yo me preparé como nunca para esa competencia pero no estaba mentalmente lista, entonces durante los 42 kilómetros lo sufrí, hice cuatro horas y eso es muy frustrante porque estaba sola del otro lado del mundo”, indicó Érika.



Fue desde hace poco más de un año cuando ambas, acompañadas por su amiga Kimbery Neri se prometieron trabajar para acudir a tierras alemanas y tratar de poner el nombre de Sonora y México en alto.