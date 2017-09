Los invictos se enfrentan

TUCSON, Arizona(GH)

El sonorense Óscar Valdez y el sinaloense Gilberto Ramírez defenderán sus títulos pluma y supermediano de la OMB, respectivamente, esta noche en Arizona.



Valdez (22-0, 19 KOs), enfrentará al filipino Genesis Servania (29-0, 12 KOs), en su tercer combate como monarca mundial.



El nogalense, dos veces olímpico, viene de defender exitosamente su título frente al colombiano Miguel Marriaga, a quien derrotó por decisión el pasado 22 de abril en Carson, California. El invicto filipino Servania, por su parte, es un desconocido en Estados Unidos, pero goza de gran prestigio en su país, más allá de que en su palmarés no existen rivales de primer nivel.



Valdez detuvo la báscula en 125.8 libras, mientras que su rival lo hizo en 125.4, en el pesaje que se celebró ayer por la tarde.



"Esta será mi tercera defensa del título y si Dios quiere, habrá muchas más. Quiero representar a mi pueblo de México como todos los legendarios boxeadores del pasado. Mi oponente es extremadamente peligroso al estar invicto, lo que es una combinación peligrosa. no lo subestimo en absoluto, estaré listo para lo mejor, me preparo para cada boxeador con lo mejor que tengo", declaró Óscar Valdez.



"Zurdo" Ramírez (35-0, 24 KOs) se medirá a Jesse "Hard Work" Hart (22-0, 18 KOs).



La reyerta marcará la segunda defensa de su corona, la cual obtuvo el 9 de abril de 2016, venciendo por la vía de los puntos al alemán Arthur Abraham.