Toma la bola

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Listo para tener su segunda apertura de la pretemporada se encuentra el lanzador Juan Pablo Oramas, quien saltará hoy a la loma para enfrentarse a los Águilas de Mexicali en Las Vegas, Nevada.



"Mañana (hoy) abro y ya estamos listos, al 100% y ya estamos esperando que inicie la temporada y lograr el objetivo principal que es el campeonato 2017, primero que nada pasar a playoffs", destacó.



Después de que el pasado viernes lanzó el encuentro en el Estadio Sonora ante un combinado local, el zurdo comentó que se sintió de buena forma, sobre todo en un tema que no sabía cómo reaccionaría, su rodilla.



"Más que nada me sentí muy contento porque no me molestó lo que yo tenía pensado, que era la rodilla. La verdad que hemos estado haciendo un entrenamiento excelente en cuestión de fortalecimiento de piernas", indicó el tabasqueño.



Respecto a la pretemporada que tendrán por tierras estadounidenses y los rivales contra los que se verán las caras, el lanzador aseguró que este tipo de juegos servirán de mucho porque sólo se verán las caras ante cuadros fuertes.



"Son los equipos que uno tiene que enfrentar porque es donde uno demuestra sus cualidades y es donde se tiene más aprovechamiento, porque son los equipos a vencer en la temporada que viene", destacó el jugador de los Diablos Rojos del México.