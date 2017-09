Desea Barrón llegar a la final este año

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con un poco de sed de revancha para meterse a la final de la Liga Mexicana del Pacífico y ganar el campeonato, el lanzador Raúl Barrón reportó ayer a la pretemporada de Naranjeros de Hermosillo.



Después de un verano de mucha actividad con los Tigres de Quintana Roo, el nacido en Pasadena, California, confirmó que viene descansado y listo para aportar su experiencia al equipo.



"Me siento muy bien, creo que los días que me dieron de descanso me cayeron muy bien y para eso estamos aquí, para eso trabajamos, para estar pitchando día a día y estoy muy contento."Igual que lo del año pasado, pasar a playoffs es la meta que se pone uno y ahora a sacarnos la espinita de que no pudimos pasar a la final, creo que son las expectativas que tienen uno como pelotero", expresó.



En el tema individual, Barrón explicó que como todos los que se encuentran en la pretemporada, su primer meta es ganarse un lugar en el equipo y posteriormente tratar de colaborar con todo lo que pueda.



"Mis metas, primero que nada es ganarme un puesto, como todos nosotros, y tener una buena temporada libre de lesiones y poder ayudar al equipo a llegar a la final y ganarla, que es lo que quiere la afición", destacó.