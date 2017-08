Triunfo motiva a José Saavedra

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para José Saavedra la primera victoria como local para el equipo de Cimarrones de Sonora en el semestre futbolístico incluyó una inyección de ánimo y motivación, tanto en lo colectivo como en lo personal.El zaguero volvió a tener actividad desde la jornada 2 y saltó a la cancha del Héroe de Nacozari para jugar todo el partido como titular en la defensa central, además de portar el gafete de capitán del equipo."Le doy las gracias al ‘profe’ que me dio la oportunidad otra vez. Me sentí bien en lo personal y en lo colectivo, yo vi al equipo muy bien, con mucha confianza y el resultado es que ganamos y convencimos a la gente", expresó.Aun cuando el resultado positivo cortó una racha de tres encuentros sin conocer la victoria, incluyendo la Copa MX, el futbolista de Zamora, Michoacán, mencionó que hay que tomar las cosas con calma y con la mente puesta en seguir acumulando puntos en el torneo."Yo creo que nos da confianza, porque ya veníamos con algunas derrotas, pero no podemos hacer de un globo una fiesta. No podemos relajarnos, hay que seguir sumando todos y seguir entrenando diario", indicó.El central, de 24 años de edad, especificó que los detalles a corregir de cara al duelo de visita ante Correcaminos son la contundencia a la hora de atacar y hacer de buena manera los recorridos defensivos.