Sin reflectores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El primer triunfo de Cimarrones de Sonora como local en el Apertura 2017 del Ascenso MX fue obra de la labor colectiva en la cancha, no de un solo jugador en específico, aseguró Víctor Guajardo.El mediocampista de 26 años de edad fue la figura en el choque del pasado viernes al convertir los tres goles con los que el cuadro sonorense derrotó 3-1 a Atlético de San Luis."En lo personal estoy muy feliz, se me dio la oportunidad de meter los goles… pero eso fue obra de todo el equipo. Sin el equipo no se hubiera podido cumplir ese objetivo, se ganó en casa y gracias a Dios estamos en la pelea", indicó.Para el futbolista nacido en tierras regiomontanas, el conseguir los tres puntos en el estadio Héroe de Nacozari es producto del trabajo que se realiza en cada uno de los entrenamientos, que junto con la calma logró la voltereta luego estar 0-1 abajo en el marcador."Muy contentos, muy satisfechos porque se hizo lo que se entrenó. El equipo rival de San Luis vino a encerrarse y nos dejó espacios, y gracias a Dios pudimos aprovechar las oportunidades, que aunque empezamos perdiendo tuvimos esa calma para darle la vuelta".Con los tres puntos en la bolsa, el nombrado como jugador de la jornada 5 del Ascenso MX mencionó que el funcionamiento del equipo había sido el mismo en partidos anteriores, sólo que la diferencia en esta ocasión fue que los goles cayeron a su favor.