Un hermosillense en el equipo rival

Regresar al lugar que lo vio nacer llena de orgullo a Miguel Tapias, mediocampista de Mineros de Zacatecas, quien visitó el "Héroe de Nacozari" para el partido de ida de cuartos de final ante Cimarrones de Sonora Con sentimientos encontrados porque su equipo cayó 2-1, pero tuvo la oportunidad de estar con sus seres queridos, el hermosillense disfrutó cada momento y confía en que aún quedan minutos y nada está decidido para la vuelta."Estoy muy feliz de estar aquí en mi tierra que hace como cuatro meses no veía, y qué mejor que venir a jugar un partido contra Cimarrones, no ganamos hoy pero todavía falta un juego y allá vamos a ir con todo", comentó."Micky" fue convocado a la Selección Nacional Sub 20 gran parte del Clausura 2017, motivo por el cual tuvo poca actividad con los zacatecanos, pero siempre con la disposición para cuando el director técnico Ricardo Rayas decida incluirlo."Siempre me apoya toda mi familia, vinieron amigos y amigas también y me siento muy contento de sentir ese apoyo aquí en Sonora, Cimarrones es un rival fuerte no va a ser fácil el partido, a lo último lo supimos manejar bien y falta el de vuelta y allá esperemos ganar para avanzar", afirmó.