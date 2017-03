Enrique Cáñez no se conforma

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Satisfecho con el resultado obtenido como visitante frente a San Diego Sockers en el primer duelo de la Final de la Conferencia Oeste de la Major Arena Soccer League, es como dijo sentirse el delantero de Soles de Sonora, Enrique Cáñez.



El atacante sonorense colaboró en el triunfo con dos de las siete anotaciones y destacó la labor colectiva realizada por el equipo, pero que hay detalles por corregir para el segundo choque de este sábado en casa.



"Nos cae de maravilla, nosotros durante la semana ya habíamos trabajado para eso, y se consiguió el objetivo que teníamos, ahora toca resolverlo aquí en casa.



"Hay que trabajar en los errores, para que no vuelvan a suceder, pero en general creo que fue un buen trabajo, muy intenso desde inicio a fin, y se consiguió el objetivo que fue lo clave", expresó.



Detalló que la contundencia al ataque y cerrar los espacios en la zaga defensiva para no permitir goles en contra, son los puntos en los que deberán hacer hincapié en la cancha del Centro de Usos Múltiples para obtener su pase a la gran final de la liga.



"Hay que ser más efectivos al frente, hay que concretar más jugadas y atrás, cerrarnos más para no recibir más goles y menos errores a la defensiva", añadió.



Y dijo que el disputar en casa el partido de vuelta de esta ronda será una ventaja para el equipo, en el escenario donde se mantienen invictos en la temporada.