Lucha de gigantes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Roberto Arley comenzó a jugar beisbol a los 4 años. Sus padres querían que hiciera deporte y lo inscribieron a la Liga Conno. Ellos crecieron en Hermosillo rodeados de amigos y familiares aficionados a la pelota, ni siquiera lo pensaron cuando fue su decisión elegir el deporte para su hijo.Pero el pequeño creció y en la tele se topó con una gran cantidad de juegos de futbol, descubrió al Real Madrid y se hizo fan de su estrella, Cristiano Ronaldo, por lo que quiso seguir sus pasos. El primero de ellos fue cambiar el guante, el bat y la pelota por un balón de futbol.Después de tres años de jugar beis, convenció a sus papás de que lo metieran a la escuela de Tigres.Al igual que Arley, hay miles de niños que han sido seducidos por la popularidad del futbol en una ciudad que durante muchos años se jactó de tener al beisbol como su deporte favorito.En la actualidad y según datos del Instituto del Deporte de Hermosillo, existen alrededor de 12 mil practicantes de futbol en la capital del Estado, a cambio de 8 mil dedicados al llamado "Rey de los Deportes".La Asociación Estatal de Beisbol del Estado de Sonora contabiliza a 5 mil 25 peloteros entre ligas infantiles, juveniles, de Primera Fuerza y veteranos, mientras que la Asociación de Futbol del Estado de Sonora tiene registrados a 6 mil 36 jugadores."El beisbol ha perdido mucha esencia en el Estado, el soccer ha estado influyendo mucho en la juventud, ha estado involucrándose mucho en las escuelas; hay muchas ligas nuevas, es un deporte más barato, más fácil de jugar, es un solo balón", considera el ex beisbolista Erubiel Durazo, surgido de ligas infantiles de la capital sonorense y quien se convirtió en un símbolo de los Naranjeros a la par de su carrera en Grandes Ligas, donde ganó una Serie Mundial con los Diamondbacks de Arizona."El beisbol realmente es muy costoso, necesitas un guante de beisbol, spikes, bats, guanteletas, es un deporte un poquito más caro, pero Sonora se ha caracterizado por tener buenos jugadores y buen nivel de beisbol amateur".Para el entrenador de beisbol infantil,integrante del Salón de la Fama del Deportista Sonorense, Sergio Valencia, el arraigo de este deporte en la ciudad y el Estado lo mantiene fuerte y con buenos resultados, aunque reconoce necesita mayor apoyo y promoción."Nosotros siempre hemos tenidos niños que les gusta el beisbol porque son nuestras raíces, porque el papá jugó beisbol, el abuelo jugó beisbol, entonces los niños nacieron en su casa con el beisbol. Cuando los niños en su casa tienenun beisbolista ellos también quieren jugar beisbol, pero si no hay apoyo para esos niños pues hasta ahí se quedan sus ganas de jugar".La Asociación Estatal de Beisbol de Sonora (Aebes) reconoce que no se pueden quedar con los brazos cruzados, por lo que constantemente se reúnepara ver cómo trabaja cada liga con el fin de promover la práctica, asegura su titular Bernardo Romero."Todo es caro, pero necesitamos crear más fuerzas ante nivel municipio, Codeson, Conade, en todo ese tipo de material para nosotros como asociación decirle a las ligas 'aquí hay material, vamos a jugar, vamos a promover más', porque es difícil, es caro. El objetivo principal de la asociación es ese, promover el beisbol".El vistoso uniforme de Jorge Campos y sus grandes atajadas llamaron la atención de Miguel Pulido en la década de los noventa, cuando apenas comenzaba a practicar beisbol en los campos de la Universidad de Sonora.Con los vecinos y en la escuela se armaban los juegos de fut, por lo que fue tomándole más sabor al soccer. Finalmente cambió la manopla de piel por los guantes de portero para iniciar una trayectoria que lo llevó hasta el equipo profesional de los Búhos de Hermosillo, con los que logró el ascenso de Tercera a Segunda División."Ahorita hay más escuelas de futbol en Hermosillo, hay más niños interesados en el futbol, los colegios se interesan en hacer torneos intersecundarias, interpreparatorias, entonces todo eso va motivando al niño a enfocarse al futbol", considera."En cualquier parte de la república normalmente a los sonorenses o gran parte de Sinaloa los catalogan como beisbolistas, piensan que para acá el futbol no se da tanto, pero a medida que han pasado los años el futbol se ha ido arraigando más en Sonora".Con más de 40 años en el futbol sonorense, el entrenador Enrique Ferreira ha sido partícipe de la evolución del balompié en tierras beisboleras, donde considera hay espacio para el gusto y la práctica de ambos deportes."En la región siempre la competencia la tienes con el beisbol por ser el deporte de tradición del sonorense, pero creo que ha ido cambiando completamente, igual la ciudad crece y los gustos se van compartiendo. Estoy de acuerdo que el beisbol sigue siendo el deporte de tradición en Sonora, pero creo yo que en estos momentos el futbol, si no está a la par, ya rebasó en practicantes al beisbol".Los medios de comunicación han tenido una gran influencia en el gusto de los hermosillenses, tal es el caso del jugador de Cimarrones de Sonora , Manuel Guerra, que fue campeón en Tercera Divisón con los Rayos del Poblado Miguel Alemán."Los medios ayudaron a aumentar el gusto. Mi familia es 100% futbolera y veíamos partidos de la liga mexicana, italiana, española, inglesa, todo el sábado y domingo estaba prendida la tele en puro futbol, algo que me podría pasar a enfadar, al contrario, me fue gustando más y más".