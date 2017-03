Tiene Monreal nuevo rol

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Esta temporada 2017 con los Rayos de Hermosillo en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico será diferente para Steve Monreal, que jugará en una nueva posición con el equipo dentro de la duela.



El integrante de la quinteta hermosillense nacido en Los Ángeles, California, dejará de ser el movedor para ahora jugar como escolta, a lo que expresó que espera adaptarse a este nuevo rol en la campaña.



"Esta temporada va ser muy diferente porque el coach me está poniendo al dos (escolta/guardia tirador), y no como guardia, tanto en uno como en todos mis años.



"Es algo diferente y tengo que trabajar en el dos por que así lo quiere el coach, entonces va ser un poco difícil pero no es algo que no pueda hacer", mencionó.



Por ello, el equipo se encuentra en adaptación a la táctica ofensiva que manda el nuevo coach para esta temporada, añadió el jugador de 31 años de edad.



"Tenemos una ofensiva muy diferente, ahora el coach quiere que corramos cada vez que haya un rebote, que juguemos más de tres puntos o una colada al aro, no quiere de media distancia nada más", detalló.



La pasada temporada Steve Monreal fue el capitán del equipo.