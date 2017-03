Mérito del equipo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para el portero de Cimarrones de Sonora , Gabino Espinoza, el hecho de hilvanar dos partidos con la portería imbatible no es mérito suyo solamente, sino de toda la zona defensiva y del equipo en general.El sonorense reconoció que lo sucedido contra Dorados de Sinaloa fue solo un accidente y que en estos dos últimos cotejos han sabido hacer las adecuaciones necesarias para que esto no se repita."El equipo está metido en lo que quiere. Creo que hemos sido contundentes y hemos podido sacar adelante las opciones de peligro que nos ha ocasionado el rival entre todo el aparato defensivo, aunque somos once en el equipo", comentó.Después de que su equipo consiguió la permanencia el pasado fin de semana, el magdalenense le da todo el mérito a la responsabilidad con la que el equipo tomó esta complicación y sacó los puntos necesarios para conseguir el objetivo."Si estamos salvados es gracias al equipo y su funcionamiento, y es un tema delicado que el equipo lo tomó de la mejor manera, de la forma más comprometida que puede haber y ahí están los resultados", indicó.Después de conseguida esta meta, el guardameta aseveró que se vienen objetivos aún más importantes como lo es el poder calificar a la Liguilla de nueva cuenta y trascender en esta instancia.