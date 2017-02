Agradece la oportunidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Agradecido por la oportunidad de ocupar un lugar dentro del cuadro titular en los últimos dos compromisos del Ascenso MX de los Cimarrones de Sonora , es como dijo sentirse el defensor central, José de Jesús Saavedra.El zaguero no ocultó su felicidad por ser parte de estos dos triunfos que logró el conjunto sonorense y en los que la línea defensiva se mostró firme atrás para no permitir gol en contra."Primero que nada darle las gracias a Dios y al cuerpo técnico, al ‘profe’ por la oportunidad, y contento por los dos triunfos seguidos, y en los que no hemos recibido gol en contra", mencionó.Para el defensa nacido en Michoacán los buenos resultados en este torneo que los colocan en la quinta posición de la tabla general, se deben al ambiente de apoyo que existe entre cada uno de los jugadores del plantel."El equipo está muy metido, concentrado, estamos teniendo un buen grupo, y creo que se refleja dentro del campo, porque unos nos ayudamos con otros", indicó.Y ubicados en el antepenúltimo lugar en la tabla de cociente con un promedio de 1.0714, el jugador de 24 años de edad no quita el dedo del renglón a esta situación, en busca de sumar puntos en cada encuentro que son una final."Desde que empezó el torneo, yo creo que eso era la meta: Salvarnos del descenso, y creo que ahorita vamos por buen camino, pero no podemos relajarnos, tenemos que seguir sumando y como decimos es tener en cada partido una final", explicó.