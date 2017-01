Destaca Othoniel la labor de equipo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El resultado obtenido por el grupo y no tanto el tema individual es lo que destacó el capitán de los Cimarrones de Sonora , Othoniel Arce, después de vencer 3-1 a Leones Negros la noche del viernes.Después de que fuera él quien inició el ataque con su primer gol en el certamen, el hombre que porta el gafete dentro de la cancha consideró que es un resultado que tenían tiempo de merecer."Estoy contento principalmente por el resultado, más allá de que me tocó marcar gol, muy contento. La verdad es que ya nos tocaba porque el equipo merecía un poco más, no venía jugando mal y como ya lo había dicho en la semana, el trabajo es el que nos respalda", mencionó.A pesar de que tenían desde la jornada 1 del Apertura 2016 sin ganar por más de dos goles, Arce Jaramillo afirmó que no considera que esta haya sido la mejor exhibición de Cimarrones en los últimos dos torneos."El equipo ha jugado muy bien desde el torneo anterior, le hemos hecho muy buenos juegos a Alebrijes, a Zacatecas en la Liguilla. Hemos tenido muy buenos juegos y el de ayer es simplemente una demostración de que el equipo no para de luchar."No para de trabajar y sobre todo no deja de creer en lo que somos capaces y eso es lo importante para nosotros, que ganamos todos y perdemos todos, es la unión del equipo la que nos caracteriza", mencionó.Además, el mediocampista ofensivo declaró que era muy importante conseguir esta victoria porque dada su posición en la tabla de cocientes, no podían dejar pasar más puntos.